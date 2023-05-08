Rusya'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Rusya'nın güneybatısında çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerini kapsayan 9 ayrı noktadaki yangınların 6'sı kontrol altına alındı.

Rusya'nın güneybatısında çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexdaner Kurenkov, Kurgan bölgesindeki durumu havadan inceledi.

Rusya'nın güneybatısında, Kurgan, Tümen ve Sverdlovsk bölgelerini kapsayan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, 9 ayrı noktadaki yangınların 6'sının kontrol altına alındığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar Bakanı Kurenkov, Kurgan bölgesindeki durumu havadan inceledi.