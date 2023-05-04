Rusya'da orman yangını 13 eve sıçradı, 500 kişi tahliye edildiYangında 3 bin 600 hektar alan küle döndü

- Rusya'da orman yangını 13 eve sıçradı, 500 kişi tahliye edildi

Yangında 3 bin 600 hektar alan küle döndü

MOSKOVA - Rusya'nın Tümen bölgesinde çıkan orman yangını 13 eve sıçradı. Yangın nedeniyle yaklaşık 500 kişi tahliye edildi. Yangında 3 bin 600 hektar alan küle döndü.

Rusya'nın Tümen bölgesine bağlı Uspenka köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı. Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 74 personel, 2 adet Mİ-8 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisi ile kontrolden çıkarak 13 eve sıçraması sonrası bölgeye ek olarak 4 adet daha yangın söndürme helikopteri ve 50 personel sevk edildi. Yangın nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.

Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, köyde yaşayan 79 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini duyururken, köye yakın noktada bulunan bir huzurevinden 45 yaşlının yanı sıra yine köy yakınında bulunan bir engelli rehabilitasyon merkezinden 370 çocuğun tahliye edildiğini açıkladı.

3 bin 600 hektar küle döndü

Tümen bölgesinde 45 hektarlık alanda başlayan yangının 3 bin 600 hektar alana kadar yayılırken, yangına müdahalenin devam ettiği ifade edildi.