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Rusya'da Optik Fabrikasında Patlama: 25 Yaralı

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Rusya'da, Moskova Bölgesi'nde optik ürün üretimi yapılan fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Rusya'da, Moskova Bölgesi'nde optik ürün üretimi yapılan fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Moskova Bölgesi'ndeki Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası'nda patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, fabrika ve civarındaki binalarda bulunan insanların tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle 2'si durumu ağır olmak üzere toplam 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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