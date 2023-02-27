Rusya'da öldürülen muhalif Boris Nemtsov anıldı Güncel Haberler Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anıldı. Moskova'nın merkezinde Kremlin'e yakın bir bölgede toplanan yüzlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü Bolşoy Moskvoretskiy köprüsüne çiçek bıraktı. Nemtsov'u anma törenine ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Yunanistan ve Yeni Zelanda'nın Moskova büyükelçileri de katıldı. Ülkenin diğer kentlerinde de anma törenleri düzenlendi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nemtsov'un cinayetiyle ilgili soruşturma hakkında yeni bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Olay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Kremlin Sarayı'na yakın "Bolşaya Moskvoretskaya" köprüsünde kurşunlanarak öldürülmüştü. Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Zaur Dadayev, Anzor Gubaşev, Şadid Gubaşev, Tamerlan Eskerhanov ile Hamzat Bahaev'i 11-20 yıl hapse mahkum etmişti. Kaynak: AA / Güncel Başbakan Yardımcısı Kremlin Moskova Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rusya'da öldürülen muhalif Boris Nemtsov anıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.