Rusya'da okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Anapa şehrinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırgan yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
500

