- Rusya'da okula silahlı saldırı: 5'i öğrenci 9 ölü, 20 yaralı Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

- Rusya'da okula silahlı saldırı: 5'i öğrenci 9 ölü, 20 yaralı

IZHEVSK - Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te bir okulda yaşanan silahlı saldırıda 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki bir okuldan silah sesleri yükseldi. Başkent İjevsk'te bulunan 88 numaralı okula giren silahlı saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. Okulun içerisinde ateş etmeye devam ederek ilerleyen saldırgandan kaçmak isteyen görevliler ve öğrenciler, kendilerini sınıflara kapatarak korumaya çalıştı. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Ön bilgilere göre 2 okul görevlisi ve 2 öğretmenin yanı sıra 5 öğrenci hayatını kaybetti" denildi. Komite 20 kişinin de yaralandığını belirtirken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, saldırı sonrası öğrenciler güvenlik tedbirleri alınarak tahliye edildi. Udmurya İçişleri Bakanlığı ise saldırıdaki yaralı sayısının 20'yi aştığını açıkladı.

İntihar etti

Saldırı esnasında olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Saldırgan ile yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından içeri giren polisler, silahlı saldırganın cesedini buldu. İlk belirlemelere göre saldırganın intihar ettiği anlaşıldı.

Saldırının gerçekleştiği okulun 1. ve 11. sınıf aralığındaki öğrencilere eğitim verdiği öğrenildi.