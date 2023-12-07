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Rusya'da okul saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

7 Aralık 2023 12:06 Son Güncelleme: 12:08 Abone Ol

Rusya'nın Bryansk kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise intihar etti. Olayın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeni olarak sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavga gösteriliyor.