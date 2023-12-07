Rusya'da okul saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı
Rusya'nın Bryansk kentindeki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise intihar etti. Olayın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeni olarak sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavga gösteriliyor.
Rusya'nın Bryansk kentindeki okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan kız öğrenci intihar etti.
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Byransk kentinde, eğitim gördüğü 5 numaralı okula silah götüren kız öğrenci etrafa ateş açtı.
Saldırıda 1 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan öğrenci, daha sonra intihar etti.
Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sınıf arkadaşları arasında yaşanan kavganın saldırıya neden olduğu iddia ediliyor.