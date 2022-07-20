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Rusya'da LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Rusya'da LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentoya sunuldu

Rusya'da her türlü LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunuldu.

Rusya'da her türlü LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunuldu.

" Rusya Federasyonu'nun, Geleneksel Olmayan Cinsel İlişkilerin Propagandasını Yapan Bilgilerin Yasaklanmasına İlişkin Yasal Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında" isimli yasa tasarısı, Duma'nın elektronik veri tabanında yer aldı.

6 milletvekilinin teklif ettiği yasa tasarısına göre, ülkede her türlü LGBT propagandasının yapılması, aile değerlerinin inkar edilmesi ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi yasaklanacak.

Yasa tasarısıyla ayrıca savaş propagandası, ulusal, ırksal ve dini nefret ve düşmanlığının kışkırtılmasına yasak getirilecek.

Tasarı, genel kurula gitmeden önce Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesinde ele alınacak.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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