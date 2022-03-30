Rusya'da kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanılması yasaklandı - Haberler

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Rusya'da kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanılması yasaklandı

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'da kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanılması yasaklandı

Rusya'da devlet kurumlarının kritik altyapılara yönelik yabancı yazılım satın alması ve 2025'ten itibaren de kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanması yasaklandı.

Rusya'da devlet kurumlarının kritik altyapılara yönelik yabancı yazılım satın alması ve 2025'ten itibaren de kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanması yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkede yabancı yazılım kullanımına çeşitli yasakların getirilmesine dair imzaladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Ülkedeki telekomünikasyon, ulaşım, enerji, finans ve sağlık gibi kritik altyapılarda kullanılan yabancı yazılımlara yönelik yasakları içeren kararnamede, "31 Mart'tan itibaren devlet kurumlarının izin almadan kritik altyapılara yönelik yabancı yazılım almaları yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, devlet kurumlarının Ocak 2025'ten itibaren kritik altyapılarda yabancı yazılım kullanmaları da yasaklanırken söz konusu tarihe kadar ilgili kurumların yerli yazılım kullanımına geçmeleri talimatı verildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Kararname, Rusya, Güncel, Haberler

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