Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü - Haberler

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Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya'da kreşe silahlı saldırıda 2 çocuk ve bir bakıcı öldü

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde kreşe yapılan silahlı saldırı sonucu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ulyanovsk şehrinde kreşe yapılan silahlı saldırı sonucu ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rus basınına göre, Ulyanovsk yakınlarında bulunan Veşkayma köyünde henüz kimliği açıklanmayan bir kişi elinde av tüfeği ile kreşe girdi. Bakıcı ile 2 çocuğa ateş eden 68 yaşındaki erkek daha sonra kendini öldürdü.

Saldırıda bakıcı ve 2 çocuk hayatını kaybetti.

Bölge yetkililerinin doğruladığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Cura - Güncel

Ulyanovsk, Saldırı, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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