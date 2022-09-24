Rusya'da kısmi seferberlik ilanının ardından vatandaşlar askeri kayıt bürolarına gidiyor Güncel Haberler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 21 Eylül'de açıkladığı kısmi seferberlikle 300 bin yedek askerin silah altına alınacağını belirtmesinin ardından vatandaşlar askeri kayıt bürolarına gitmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 21 Eylül'de açıkladığı kısmi seferberlikle 300 bin yedek askerin silah altına alınacağını belirtmesinin ardından vatandaşlar askeri kayıt bürolarına gitmeye başladı. Rus ve Ukrayna güçleri arasında 7 aydır süren savaş Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde kilitlenmiş durumda. Kaynak: AA / Güncel Vladimir Putin Eylül Güncel Haberler

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