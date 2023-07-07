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Rusya'da Kimyasal Ürün Fabrikasında Patlama: 6 Ölü

Rusya'da Kimyasal Ürün Fabrikasında Patlama: 6 Ölü

Güncel Haberler

Rusya'nın Samara bölgesinde bulunan Promsintez fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Promsintez fabrikası, kimyasal ürün ve endüstriyel patlayıcı madde üretimi yapan bir fabrikadır.

Rusya'nın Samara bölgesinde patlayıcı da yapan kimyasal ürün fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Samara bölgesinde Çapayevsk şehrinde Promsintez fabrikasında boru hattının sökülmesi esnasında patlama oldu. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Promsintez fabrikası, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki kimyasal ürün ve endüstriyel patlayıcı madde üreticilerinden birisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

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