Rusya'da Kaybolan An-24 Uçağının Enkazı Bulundu

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur bölgesinde kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığını açıkladı. Uçakta yangın çıktığı belirtilirken, kurtarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sırasında, uçağın gövdesi bulundu. Uçakta yangın var. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru gidiyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberinde ise düşen uçağın Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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