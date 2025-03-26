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Rusya'da Kargo Uçağı İniş Takımlarının Arızalanması Sonucu Pistten Çıktı

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Rusya'nın Novy Urengoy kentinde Antonov An-12 tipi kargo uçağı, iniş takımlarındaki arıza nedeniyle pistten çıktı. Uçakta bulunan 8 mürettebat kazadan sağ kurtulurken, havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

- Rusya'da iniş takımları arızalanan kargo uçağı pistten çıktı

MOSKOVA - Rusya'da Antonov An-12 tipi kargo uçağı iniş takımlarının arızalanması sonucu pistten çıktı.

Rusya'nın Novy Urengoy kentinde Antonov An-12 tipi kargo uçağının iniş sırasında iniş takımlarında arıza yaşandı. Uçak, arıza sonucu sürüklenerek pistten çıktı. Yetkililer, uçakta bulunan 8 mürettebatın kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde, pilotun iniş öncesi hava trafik kontrolüne iniş takımlarının düzgün açılmadığını bildirdiği ifade edildi. Kazanın ardından Novy Urengoy Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Ural Ulaşım Savcılığı, Atran Havayolları tarafından işletilen kargı uçağının iniş sırasında sol iniş takımındaki arıza sonucu pistten çıktığını açıkladı.

Söz konusu uçağın iki gün önce Novy Urengoy-Sabetta seferi sırasında iniş takımlarından birinin kilitlenmemesi nedeniyle acil durum sinyali verdiği belirtildi.

Havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın sol iniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadının piste sürterek sürüklendiği ardından pist kenarındaki kar yığınına çarparak durabildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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