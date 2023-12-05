Rusya'da Kaplan Tarafından Öldürülen Adamın Cesedi Bulundu
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde köpeğini öldüren kaplanın izini süren bir adam, yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay, Habarovsk bölgesindeki Obor köyü civarındaki bir ormanlık alanda meydana geldi.
VLADİVOSTOK, 5 Aralık (Xinhua) -- Rusya'nın Habarovsk bölgesinde köpeğini öldüren kaplanın izini süren bir adam, yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Yerel basında Pazartesi günü çıkan haberlere göre olay, Pazartesi günü Habarovsk bölgesindeki Obor köyü civarındaki bir ormanlık alanın yakınında meydana geldi. Bölge soruşturma komisyonundan bir yetkili, "Adamın cesedi olay yerinde bulunduğunda hayvan saldırısı izleri taşıyordu" dedi.
Rusya'da şu anda yaklaşık 750 Sibirya kaplanı yaşıyor.