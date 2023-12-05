Haberler ›› Güncel ›› Rusya'da Kaplan Tarafından Öldürülen Adamın Cesedi Bulundu

Rusya'da Kaplan Tarafından Öldürülen Adamın Cesedi Bulundu

5 Aralık 2023 09:50 Son Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde köpeğini öldüren kaplanın izini süren bir adam, yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay, Habarovsk bölgesindeki Obor köyü civarındaki bir ormanlık alanda meydana geldi.