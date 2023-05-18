Rusya'da izinsiz kazıda çöken madenden iki kişi böyle kurtarıldı

Rusya'nın Dimitrovo ve Nikişino köyleri arasında izinsiz yapılan kazıda maden çöktü.

Rusya'nın Dimitrovo ve Nikişino köyleri arasında izinsiz yapılan kazıda maden çöktü. Enkaz altında kalan iki kişi, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekiplerince kurtarıldı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta Dimitrovo ve Nikişino köyleri arasında izinsiz yapılan kazıda maden çöktü. İki kişi enkaz altında mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan iki kişinin yerini tespit etti. Mahsur kalanlar için plastik boruyla hava akışı sağlandı. Kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı" denildi.Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve kurtarılan iki kişinin görüntüleri yer aldı.