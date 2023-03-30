Rusya'da İşverenlerin Çince Bilenlere Yönelik Talebi Yüzde 40 Arttı

VLADİVOSTOK, 30 Mart (Xinhua) -- Rusya menşeli Sputnik haber ajansının Perşembe günü yayınladığı habere göre, Rus işverenlerin 2023'ün ilk çeyreğinde Çince bilenlere dönük verdiği iş ilanları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3.800'e yükseldi.

VLADİVOSTOK, 30 Mart (Xinhua) -- Rusya menşeli Sputnik haber ajansının Perşembe günü yayınladığı habere göre, Rus işverenlerin 2023'ün ilk çeyreğinde Çince bilenlere dönük verdiği iş ilanları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3.800'e yükseldi.

Rusya'nın en büyük iş bulma sitelerinden hh.ru'ya dayandırılan haberde, siteye özgeçmiş yükleyenler arasında Çince bilenlerin sayısının söz konusu dönemde dokuz kat artarak 33.000'e ulaştığını belirtildi. İş arayanların ağırlıklı talebi çeviri ve öğretmenlik pozisyonlarına dönük olurken, şirketlerinse daha çok nakliye ve lojistik, üretim ve satış alanlarında uzmanlar aradığı görüldü.

Rusya'daki işverenler bu uzmanlara 50.000 ruble (650 ABD doları) ila 90.000 ruble (1.170 ABD doları) arasında değişen maaşlar teklif ediyor. Çince dil becerilerine sahip iş arayanların ortalama maaş beklentisi ise 70.000 ruble (910 ABD doları) oldu. Moskova'da iş arayanlar 134.000 rubleyle (1.741 ABD doları) en yüksek ortalama maaşı talep ederken, en düşük maaş talep edenler ise 58.000 rubleyle (754 ABD doları) Kazan'da yaşayanlar oldu.

2022'de Rusya'da Çince bilenler için 7.600 açık pozisyon vardı. hh.ru'ya göre, ülkede Çince konuşma becerilerine dönük talep 2022'de 2021'e kıyasla yüzde 70 arttı.