AKM, Rusya'da Yılın Konser ve Tiyatro Merkezi Seçildi

İstanbul'un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da "yılın konser ve tiyatro merkezi" seçilerek uluslararası "BraVo" ödülü aldı.

Başkent Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu (Büyük Tiyatro) Uluslararası 6. BraVo Profesyonel Müzik Ödülü töreni düzenlendi. Programa çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının yanı sıra yetkililer ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç de katıldı.

Törende, Rusya'nın yanı sıra Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Belarus, Hindistan, İran, Güney Afrika ve Mısır'dan opera ve bale sanatçıları ödül aldı.

Yeniden inşa edilerek abidevi bir eser haline getirilen, İstanbul'un sembol yapılarından AKM de "yılın konser ve tiyatro merkezi" ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde AKM'nin dünya standartlarındaki özelliklerini anlatan bir video gösterildi.

AKM'ye verilen BraVo Uluslararası Profesyonel Müzik Ödülü'nü, merkez adına Büyükelçi Bilgiç aldı.

Bilgiç, yaptığı konuşmada, AKM'nin İstanbul'un ve Türkiye'nin sanatsal hafızasına kazınmış mimari bir eser olduğuna dikkati çekerek, jüri üyeleri tarafından yılın konser ve tiyatro merkezi seçilmesinden ötürü gurur duyduğunu söyledi.

Yenilenen merkezin 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle sanatseverlerle buluştuğunu hatırlatan Bilgiç, "Dünya çapındaki benzer sahnelerin arasında yer alan AKM'nin bu ödülü sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. AKM, en yüksek teknolojik standartlara ve her türlü sanatsal performansa ev sahipliği yapabilecek donanıma sahiptir." dedi.

Bilgiç, ödülün Türkiye-Rusya ilişkilerine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin sanat belleğinde iz bırakan İstanbul AKM, yenilenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim 2021'de yeni yüzüyle kapılarını sanatseverlere açmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul'daki sanat birimlerinin, yerleşik kurum olarak yer aldığı İstanbul AKM, gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanmış 2 bin 40 kişilik opera salonu, 781 kişilik tiyatro salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salonu ile sanatseverleri ağırlıyor.???????