Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili dava süreci başladı

Rusya'da, İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesiyle ilgili dava görülmeye başlandı.

Rusya Adalet Bakanlığının talebi üzerine başlayan davanın ilk duruşması, Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesinde yapıldı.

Tarafların pozisyonlarının dinlendiği duruşmanın sonucunda davaya 20 Şubat'ta devam edilmesine karar verildi.

İsrail ile Rusya arasında "Yahudi Ajansı" gerginliği

Rusya Adalet Bakanlığı, Temmuz 2022'de İsrail'in kuruluşunda da önemli rol oynayan İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin, kişisel bilgilerin toplanması ve saklanması ile ilgili Rus kanunlarını çiğnediği gerekçesiyle tasfiyesi talebinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, JAFI'nın Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929'da kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin, Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.