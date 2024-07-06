Rusya'da işlediği suçla aranan zanlı Alanya'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü kurmak ve yağma suçlamalarıyla aranan Rus uyruklu R.S, Alanya'da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla zanlı gözaltına alındı ve Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Rusya'da işlediği suçla ilgili Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Alanya'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "suç örgütü kurmak ve yağma" suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu R.S'nin ilçede olduğunu belirledi.
Kestel Mahallesi'ndeki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.