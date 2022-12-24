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Rusya'da Huzurevinde Yangın: 20 Ölü

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Rusya'da Huzurevinde Yangın: 20 Ölü

VLADİVOSTOK, 24 Aralık (Xinhua) -- TASS Haber Ajansı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Rusya'nın Batı Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki bir özel huzurevinde çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

VLADİVOSTOK, 24 Aralık (Xinhua) -- TASS Haber Ajansı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre Rusya'nın Batı Sibirya bölgesinde Kemerovo kentindeki bir özel huzurevinde çıkan yangında en az 20 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı.

Haberde, yaralananlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin açıklamalarına atıfta bulunan habere göre, yangına ısınma amacıyla kullanılan sobanın uygun olmayan şekilde çalıştırılması neden oldu.

Yangın, özel huzurevinin bulunduğu iki katlı ahşap binada Cuma günü gece saatlerinde çıktı. Kolluk kuvvetleri, huzurevinin yasadışı işletildiğini tespit etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

TASS Haber Ajansı Aralık Rusya Güncel Haberler

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