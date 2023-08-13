Rusya'da gübre deposunda yangın çıktı
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Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir gübre deposunda çıkan yangında plastik paletlerin yandığı belirtildi. Yangının iş güvenliği kurallarının ihlal edilmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki gübre deposunda yangın çıktığı bildirildi.
Moskova Bölgesi Savcılığından yapılan açıklamada, Ramenskoye şehrinde bulunan gübre deposundaki plastik paletlerin yandığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre yangına kaynak çalışmaları sırasında iş güvenliği kurallarının ihlal edilmesinin yol açtığı kaydedilen açıklamada, yangın alanının 1800 metrekare olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel