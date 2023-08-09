- Rusya'da fabrikada şiddetli patlama: 25 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın Moskova bölgesindeki Zagorsk optik-mekanik fabrikasında meydana gelen patlamada 25 kişi yaralandı. Şiddetli patlama anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Sergiyev Posad şehrindeki Zagorsk optik-mekanik fabrikasında yerel saatle 10.40 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre fabrikadakiler tahliye edilirken, 25 kişi yaralandı. Moskova Bölge Savcılığı ise patlamanın fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması sonu gerçekleştiğini duyurdu. Patlamanın şiddetiyle fabrika yakınlarındaki bazı evlerin camlarının da kırıldığı öğrenildi.

Patlama anı kamerada

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte büyük bir gürültü duyduğu, fabrikadan yoğun duman yükseldiği görüldü.