Rusya'da Elektronik Sigaraların Tam Yasağı İsteniyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, elektronik sigaraların satışında kısıtlamaların etkili bir şekilde çalışmadığını, bu nedenle tümüyle yasaklanmasından yana olduğunu söyledi.

Alihanov, başkent Moskova'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her şeyi mevzuatla düzenlemenin imkansız olduğunu belirtti.

Elektronik sigaraların ise bu konuda bir istisna taşıdığını vurgulayan Alihanov, "Ben şahsen tümüyle yasaklanmalarından yanayım. Ne yazık ki yaş kısıtlamaları ve diğer engeller her zaman etkili bir şekilde çalışmıyor." dedi.

Alihanov, elektronik sigaraların sağlığa uzun dönemli etkilerinin de olumsuz olduğunu aktardı.

Bu arada, Rusya'da elektronik sigaraların 18 yaşından küçüklere satılması 2023'te yasaklanmıştı.