Rusya'da Elektronik Sigaraların Tam Yasağı İsteniyor

Rusya'da Elektronik Sigaraların Tam Yasağı İsteniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, elektronik sigaraların satışında mevcut kısıtlamaların etkili olmadığını belirterek, tamamen yasaklanmalarını desteklediğini ifade etti. Alihanov, bu ürünlerin sağlığa olumsuz etkileri olduğunu da vurguladı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, elektronik sigaraların satışında kısıtlamaların etkili bir şekilde çalışmadığını, bu nedenle tümüyle yasaklanmasından yana olduğunu söyledi.

Alihanov, başkent Moskova'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her şeyi mevzuatla düzenlemenin imkansız olduğunu belirtti.

Elektronik sigaraların ise bu konuda bir istisna taşıdığını vurgulayan Alihanov, "Ben şahsen tümüyle yasaklanmalarından yanayım. Ne yazık ki yaş kısıtlamaları ve diğer engeller her zaman etkili bir şekilde çalışmıyor." dedi.

Alihanov, elektronik sigaraların sağlığa uzun dönemli etkilerinin de olumsuz olduğunu aktardı.

Bu arada, Rusya'da elektronik sigaraların 18 yaşından küçüklere satılması 2023'te yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...

İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.