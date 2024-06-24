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Rusya'da düzenlenen film festivalinde 'İki Şafak Arasında' gösterimi yapıldı

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Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde düzenlenen film festivalinde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 'İki Şafak Arasında' filmi gösterildi. Film, izleyiciler tarafından beğenildi.

Rusya'ya bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde düzenlenen film festivalinde "İki Şafak Arasında" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Başkent Nalçik'te düzenlenen Kabardino-Balkarya-2024 Uluslararası Film Festivalinde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonu ile "İki Şafak Arasında" isimli filmin gösterimi yapıldı.

Selman Nacar'ın yönettiği ve Moskova YEE'nin Rusça altyazılarını hazırladığı film izleyiciler tarafından beğenildi.

YEE Moskova Koordinatörü Mehmet Ülker, AA muhabirine, Türk filmlerinin Rusya'da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Rusya'da Türk filmine olan ilgiden, filmlerimizin Rusya'nın değişik şehirlerindeki sinema salonlarında ve festivallerde gösterilmesinden, Türk filmlerinin festivallerde ödül almasından mutluyuz." dedi.

Ülker, Türk filmlerinin Rusya'da gösterimine katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rus Sinema Evi (Dom Kino) temsilcileri ile Nalçik'teki film festivali organizatörlerine minnettar olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta Türk filmlerinin gösterimi kapsamında "İki Şafak Arasında" filmi sinemaseverlerle buluşmuştu.

Ayrıca Moskova'daki Sinema Evi'nde 27 Haziran'da "Bizim İçin Şampiyon", 12 Ağustos'ta da "Kelebeğin Rüyası" filmi izleyicilerle buluşacak. Filmler Rusça altyazıyla gösterilecek.???????

Kaynak: AA / Güncel

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