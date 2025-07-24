Rusya'da Düşen Yolcu Uçağında Çinli Yolcu Bulundu

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Rusya'nın Tında kentinde düşen yolcu uçağında bir Çin vatandaşının bulunduğu açıklandı. Kazada kurtulan olmadığı bildiriliyor. Uçakta toplamda 43 yolcu ve 6 mürettebat yer alıyordu.

VLADİVOSTOK, 24 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Habarovsk kentindeki Çin Başkonsolosluğu, perşembe günü Rusya'nın Tında kenti yakınlarında düşen yolcu uçağında bir Çin vatandaşının bulunduğunu duyurdu.

Yolcunun kimliğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Çin'in Habarovsk Başkonsolosu Jiang Xiaoyang, oluşturduklarını görev gücünün inceleme yapmak üzere cuma günü kazanın gerçekleştiği bölgeye gideceğini söyledi.

Angara Havayolları'na ait An-24 tipi uçak, Habarovsk kentinden Blagoveşçensk aktarmalı olarak Tında'ya gidiyordu. Amur Bölgesi Valisi Vasily Orlov'un Telegram üzerinden paylaştığı bilgilere göre, uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Yerel acil durum yetkilileri, ilk incelemeler sonucunda kazadan kurtulan olmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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