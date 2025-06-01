Rusya'da Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Rusya'da Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Kahvaltısı Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısının lezzetlerini tanıttı. Etkinliğe Rus ve Türk gazeteciler katıldı.

Rusya'da "Dünya Kahvaltı Günü"nde geleneksel Türk kahvaltısının lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) her yıl haziran ayının ilk pazar günü için ilan ettiği "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla Bosfor restoranda tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türk kahvaltısının farklı lezzetlerinin sunulduğu programa, Rus ve Türk gazeteciler katıldı. Pek çok Rus gazeteci ilk defa Türk kahvaltısı ve Türk çayını tatma imkanı buldu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı konuşmada, Dünya Kahvaltı Günü hakkında bilgi verdi.

Türk kahvaltısının zengin içeriği ile dikkati çektiğini belirten Bilgiç, "Türk halkı kahvaltıya büyük önem verir. Kahvaltıda insanlar aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirdiği için bu kültür her evin vazgeçilmez gelenekleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 'Terörsüz Türkiye' ana gündemiyle toplanıyor

Milyonların gözü bu zirvede! Masada çok önemli bir konu başlığı var
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.