Rusya'da Doğalgaz Patlaması: Yedi Ölü, Dört Yaralı

MOSKOVA, 27 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Saratov kentinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan yedinci cansız bedeninin çıkarıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre 16 kişi tıbbi yardım talep etti. Biri çocuk olmak üzere dört kişinin sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor.

Cuma günü 10 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında binanın yedinci kattan onuncu kata kadar olan köşe girişi yıkıldı. Yerel yetkililere göre şu ana kadar elde edilen bulgular söz konusu patlamanın öncelikli nedeninin doğalgaz kaçağı olduğuna işaret ediyor.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgede enkazın temizlenmesi devam ediyor.

Olaya ilişkin ceza davası açılırken bölge valisi ise 26 Temmuz'u bölgede yas günü ilan etti.