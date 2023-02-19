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Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

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Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi.

Rusya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu bildirildi.

Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Moskova Türkiye Rusya Güncel Haberler

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