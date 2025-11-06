Rusya'da Çocuklar İçin Gerçek Zamanlı İzleme SIM Kartları Faaliyete Geçti

MOSKOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Rusya'da ebeveynlerin çocuklarının konumlarını gerçek zamanlı takip etmelerine imkan veren SIM kartlar faaliyete geçti.

Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Çocuklara yönelik bu SIM kartlar, sadece ebeveynlerin izniyle verilecektir" dedi. Şadayev, ebeveynlerin resmi talepte bulunmaksızın ve mahkeme kararı olmaksızın çocuklarının coğrafi konum verilerini alabileceklerini belirtti.

Şadayev, yaşlı vatandaşların da internet sitesi üzerinden konum bilgilerine erişebilecek güvendikleri bir kişiyi tayin edebileceklerini ifade etti.

Şadayev daha önce yaptığı açıklamada bu tür SIM kartları kullanan kişilerin, sosyal medya platformları gibi belirli çevrimiçi hizmetlere erişiminin kısıtlanacağını açıklamıştı.

Şadayev, ilk olarak ağustos ayında gündeme gelen bu hizmetin, çocukların güvenliğini artırmayı ve 14 yaşın altındaki kullanıcıların uygunsuz çevrimiçi içeriğe erişimini sınırlamayı amaçladığını söyledi.