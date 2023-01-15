Rusya'da cephanelik patlamasında 3 asker hayatını kaybetti Güncel Haberler Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü. Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü. TASS haber ajansına göre, Belgorod bölgesinde Tonenkoye köyündeki cephanelikte patlama oldu. İlk belirlemelere göre, patlamada 3 Rus askeri hayatını kaybetti, 15'i ise yaralandı. Habere göre, patlama mühimmatın dikkatsiz kullanımı nedeniyle meydana geldi. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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