Rusya'da cephanelik patlamasında 3 asker hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü.
Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü.
TASS haber ajansına göre, Belgorod bölgesinde Tonenkoye köyündeki cephanelikte patlama oldu.
İlk belirlemelere göre, patlamada 3 Rus askeri hayatını kaybetti, 15'i ise yaralandı.
Habere göre, patlama mühimmatın dikkatsiz kullanımı nedeniyle meydana geldi.
Kaynak: AA / Güncel