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Rusya'da cephanelik patlamasında 3 asker hayatını kaybetti

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Rusya'da cephanelik patlamasında 3 asker hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü.

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü.

TASS haber ajansına göre, Belgorod bölgesinde Tonenkoye köyündeki cephanelikte patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, patlamada 3 Rus askeri hayatını kaybetti, 15'i ise yaralandı.

Habere göre, patlama mühimmatın dikkatsiz kullanımı nedeniyle meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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