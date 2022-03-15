Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası - Haberler

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Rusya'da canlı yayında "savaşa hayır" pankartı açan TV çalışanına para cezası

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya'da canlı yayında

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden kadın çalışana, mahkeme 30 bin ruble (yaklaşık 250 dolar) ceza verdi.

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni sırasında Rusya- Ukrayna savaşını protesto eden kadın çalışana, mahkeme 30 bin ruble (yaklaşık 250 dolar) ceza verdi.

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan kadın çalışan Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı.

Haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanan Ovsyannikova, mahkemece 30 bin ruble cezaya çarptırıldı.

Dün televizyondaki protestosunun ardından güvenlik güçleri Ovsyannikova'yı gözaltına almıştı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." ifadesini kullanmıştı.

Ovsyannikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.

AA / Ali Cura - Güncel

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