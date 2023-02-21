Rusya'da Buzdan Heykel Festivali
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ST. PETERSBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Buzdan Heykel Festivali'nde sergilenen buzdan heykeller, 19 Şubat 2023. 15 Şubat'ta başlayan festival, 2 Mart'a kadar devam edecek.
ST. PETERSBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Buzdan Heykel Festivali'nde sergilenen buzdan heykeller, 19 Şubat 2023.
15 Şubat'ta başlayan festival, 2 Mart'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel