Rusya'da Buzdan Heykel Festivali Güncel Haberler ST. PETERSBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Buzdan Heykel Festivali'nde sergilenen buzdan heykeller, 19 Şubat 2023. 15 Şubat'ta başlayan festival, 2 Mart'a kadar devam edecek. ST. PETERSBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Buzdan Heykel Festivali'nde sergilenen buzdan heykeller, 19 Şubat 2023. 15 Şubat'ta başlayan festival, 2 Mart'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Petersburg Rusya Güncel Haberler

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