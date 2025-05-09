Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın 80. Yıldönümü Kutlandı

ST. PETERSBURG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'da aralarında başkent Moskova'nın da bulunduğu birçok kentte Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümü münasebetiyle çeşitli anma törenleri ve etkinlikler düzenlendi.