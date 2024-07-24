Rusya'da bombalı araçla terör saldırısı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya'da bombalı araçla terör saldırısı düzenleyen ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan Evgenii Serebriakov isimli teröristin Bodrum'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bugün saat 10.30'da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığının telefonla arandığını belirten Yerlikaya, Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlediği ve saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı, şahsın Moskova- Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği bilgisinin iletildiğini aktardı.

Yerlikaya, yapılan incelemeler sonucun, şahsın saat 09.40'ta Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptığının, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığının ve Aktif UYAP kaydının bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Konuyla ilgili İstihbarat Başkanlığı ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlandığını anlatan Bakan Yerlikaya, Rusya Interpol Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahsın bugün Bodrum'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.