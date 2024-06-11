Üye Girişi
Haberler

Rusya'da bir Su-34 savaş uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde dağlık bölgede Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Uçağın iki pilotunun da öldüğü ifade edildi.

İlk belirlemelere göre uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü kaydedilen açıklamada, olay yerine Savunma Bakanlığından bir heyetin gittiği aktarıldı.

Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Osetya Alanya Pilot Rusya Rusya Savunma Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti

Aydın'da kızını sınava yetiştirmeye çalışan sürücü, trafik polisleriyle tartıştı! Valilik harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title