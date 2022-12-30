Rusya'da Bir Stratejik Denizaltı Suya İndirildi, Bir Diğeri İse Göreve Başladı

Generalissimo Suvorov ve İmparator III. Aleksandr, Borey-A-sınıfı denizaltıların altıncısı ve yedincisi.MOSKOVA, 30 Aralık (Xinhua) -- Perşembe günü, Rusya'nın nükleer kapasiteli son iki stratejik nükleer denizaltısından Generalissimo Suvorov donanmadaki görevine başlarken İmparator III.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasına yeni katılan gemilere donanma sancağının çekilmesi ve İmparator III. Aleksandr nükleer denizaltısının yapımı tamamlanarak suya indirilmesi törenine video bağlantısıyla katıldı, 29 Aralık 2022. (Fotoğraf: Kremlin basın bülteni)

Generalissimo Suvorov ve İmparator III. Aleksandr, Borey-A-sınıfı denizaltıların altıncısı ve yedincisi.

MOSKOVA, 30 Aralık (Xinhua) -- Perşembe günü, Rusya'nın nükleer kapasiteli son iki stratejik nükleer denizaltısından Generalissimo Suvorov donanmadaki görevine başlarken İmparator III. Aleksandr ise yapımı tamamlanarak suya indirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Bulava kıtalararası balistik füzeleri taşıyan Generalissimo Suvorov ve İmparator III. Aleksandr'ın Borei-A-sınıfı denizaltıların altıncısı ve yedincisi oldukları kaydedildi.

Füze taşıyan küçük bir gemi olan Grad ile deniz mayın tarama gemisi Anatoliy Şlemov da Perşembe günü Rus donanmasına katılan diğer gemiler oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video bağlantısıyla katıldığı gemilerin suya indirilmesi töreninde, "Yeni denizaltı ve su üstü gemileri; modern navigasyon, iletişim ve hidroakustik sistemlere, yüksek hassasiyetli silahlara ve robot sistemlerine sahip" dedi.

Putin, "Çeşitli tiplerde geminin yapım hızını ve hacmini artıracağız ve bunları en modern silahlarla donatacağız... Rusya'nın güvenliğini güvenilir bir şekilde garanti etmek, okyanuslarda ulusal çıkarlarımızı korumak için gereken her şeyi yapacağız" dedi.