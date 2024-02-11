Rusya'da Binlerce Kayak Sporcusu Yarıştı

ÇEKİM TARİHİ: 10 Şubat 2024

1. Yarıştan çeşitli görüntüler

Rusya'nın St Petersburg kentinde Cumartesi günü düzenlenen "2022 Rusya Kayak Pisti-2024" kayaklı koşu yarışına binlerce kayak sporcusu ve meraklısı katıldı.

Rusya'daki en büyük kitlesel katılımlı kros kayağı yarışması, 1982 yılından bu yana her kış ülke genelinde düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri St. Petersburg'tan bildiriyor. (XHTV)