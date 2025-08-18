Rusya'da Barut Üretim Tesisinde Yangın: 20 Ölü, 134 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ryazan Bölgesi'nde bir barut üretim tesisinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi yaralandı. Olayda 31 yaralı hastanelere kaldırıldı, 103 kişi ayakta tedavi görüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın orta kesiminde yer alan Ryazan Bölgesi'ne bağlı Shilovsky ilçesindeki bir barut üretim tesisinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı.

Bölgesel Operasyon Merkezi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle sabah 07.00 itibarıyla 20 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulandı. Yaralılardan 31'i Ryazan ve Moskova'daki hastanelere kaldırıldı, 103 kişi ise ayakta tedavi görüyor.

Ryazan Valisi Pavel Malkov, yangının cuma sabahı bölgedeki bir tesiste çıktığını söylemişti.

Olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu

Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.