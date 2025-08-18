Rusya'da Barut Üretim Tesisinde Yangın: 20 Ölü, 134 Yaralı

MOSKOVA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın orta kesiminde yer alan Ryazan Bölgesi'ne bağlı Shilovsky ilçesindeki bir barut üretim tesisinde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 134 kişi de yaralandı.

Bölgesel Operasyon Merkezi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle sabah 07.00 itibarıyla 20 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulandı. Yaralılardan 31'i Ryazan ve Moskova'daki hastanelere kaldırıldı, 103 kişi ise ayakta tedavi görüyor.

Ryazan Valisi Pavel Malkov, yangının cuma sabahı bölgedeki bir tesiste çıktığını söylemişti.

Olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.