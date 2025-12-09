Haberler

Rusya'nın İvanovo Bölgesinde Yedi Kişilik Mürettebatı Olan Bir Askeri Kargo Uçağı Düştü

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, İvanovo'da test uçuşu sırasında düşen An-22 askeri kargo uçağında yedi mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü. Kaza yerine arama kurtarma ekibi gönderildi.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Moskova'nın doğusundaki İvanovo'da yapılan bir test uçuşu sırasında yedi kişinin bulunduğu An-22 askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde bugün bir askeri nakliye uçağı olan An-22, onarımın ardından yaptığı test uçuşu sırasında düştü. Uçak, ıssız bir bölgeye düştü. Mürettebatın akıbetini belirlemek için kaza yerine bir arama kurtarma ekibi gönderildi" ifadelerine yer verildi.

Rus basınındaki haberlerde, uçakta yedi mürettebatın olduğu belirtildi.

