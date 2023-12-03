Rusya'da aranan organize suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

Rusya'da faaliyet gösteren ve mavi bültenle aranan 'Thieves in Law' organize suç örgütü yöneticisi Shamil Amirov, İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen 'Kafes-15' operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını kutladı ve uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov "Kafes-15" operasyonuyla Sarıyer'de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden "Shamil AMIROV" İstanbul'da yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı. Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadeleri yer aldı.