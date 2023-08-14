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Rusya'da araba bakım servisinde patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın Mahaçkale kentinde bulunan bir araba bakım servisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucunda çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçradı.

- Rusya'da araba bakım servisinde patlama: 3 ölü

MOSKOVA - Rusya'da bir araba bakım servisinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Mahaçkale kentinde bulunan bir araba bakım servisinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangının servisin yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçradığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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