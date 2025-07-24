Rusya'da An-24 Uçağı Radardan Kayboldu
Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Blagoveşçensk-Tında seferini yapan An-24 tipi uçağın radardan kaybolduğu açıklandı. Uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunmakta. Arama çalışmaları devam ediyor.
Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Orlov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, acil servislerden gelen bilgiye göre "An-24" tipi uçağın radardan kaybolduğunu belirtti.
Blagoveşçensk-Tında seferini yapan uçağın arandığını kaydeden Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel