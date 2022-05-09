Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında, binlerce kişinin katılımıyla "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi.

Başta Moskova olmak üzere farklı şehirlerden gelerek yürüyüşe katılanlar, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Dinamo, Belaruskaya, Mayakovskaya metro istasyonlarından başlayarak, Leningradskaya ve Tverskaya Caddesi boyunca tarihi Kızıl Meydan'a kadar yürüdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'da yürüyüşe katılarak 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan babasına ait fotoğrafın yer aldığı dövizi taşıdı.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, 2. Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den beri her 9 Mayıs'ta yapılıyor.

Rusya'nın pek çok şehrinde düzenlenen yürüyüş, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde çevrim içi olarak yapılmıştı.

AA / Güncel