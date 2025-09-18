Rusya'da 7,8 Büyüklüğünde Deprem, Tsunami Uyarısı Yapıldı!

(ANKARA) - Rusya'nın Petropavlovsk-Kamçatski bölgesinde meydana gelen güçlü deprem sonrası tsunami riski nedeniyle yetkililer alarma geçti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin yerin yalnızca 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın doğusundaki Petropavlovsk-Kamçatski bölgesinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının yerin yaklaşık 10 kilometre (6,21 mil) derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami riski nedeniyle bir uyarı yayınladı. Bölgede olası artçı sarsıntılar ve dalga hareketlerine karşı önlemler artırıldı.