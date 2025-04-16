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Rusya'da 4 Ukraynalı Asker Terör Eyleminden Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalanan 4 Ukraynalı asker, terör eylemlerinde bulunmaktan suçlu bulunarak 16 ila 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar sürmekte.

Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalanan 4 Ukraynalı asker, "terör eylemlerinde bulundukları" gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya Askeri Başsavcılığının basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Saldırı Tugayı'na bağlı askerlerin Ağustos 2024'te Kursk bölgesine girdiği belirtildi.

Askerlerden 4'ünün yakalandığı ve terör eyleminde bulunmaktan suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi tarafından 16 ila 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya'da ay başında, 4 Ukraynalı askere Kursk bölgesinde terör eylemlerinde bulundukları gerekçesiyle 15 ila 16 yıl hapis cezası verildiği bildirilmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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