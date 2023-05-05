Rusya'da 30'dan Fazla Bölgede Drone Uçuşları Yasaklandı

ST. PETERSBURG, 5 Mayıs (Xinhua) -- RIA Novosti Haber Ajansı, Rusya'da en büyük iki kent de dahil olmak üzere 30'dan fazla bölgede, drone uçuşlarına güvenlik nedeniyle yasak getirildiğini bildirdi.

ST. PETERSBURG, 5 Mayıs (Xinhua) -- RIA Novosti Haber Ajansı, Rusya'da en büyük iki kent de dahil olmak üzere 30'dan fazla bölgede, drone uçuşlarına güvenlik nedeniyle yasak getirildiğini bildirdi.

Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'dan yetkili makamlar Perşembe günü, hava sahasının 15 Mayıs'a kadar drone uçuşlarına kapatıldığını teyit etti. Daha önce havacılık sektöründen bir kaynak, St. Petersburg'un drone uçuşlarını Nisan ayı sonundan itibaren geçici olarak yasakladığını bildirmişti.

Leningrad'da ise Vali Alexander Drozdenko, bölgenin drone uçurma yasağını uygulamaya başladığını söyledi. Medyada çıkan haberlerde, yasağın Pazartesi günü Leningrad bölgesindeki bir elektrik iletim hattı direğinde yaşanan patlama sonrasında getirildiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki ikametgahına yönelik drone saldırısı girişiminin ardından, Çarşamba günü ülkenin başkenti ve en büyük kenti olan Moskova'da drone uçuşları yasaklandı.

Uzmanlar, ülkede drone uçuşlarını yasaklayan bölge sayısının artmasını bekliyor.