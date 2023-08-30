Rusya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonla kutlandı

Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Büyükelçi Mehmet Samsar ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğamiral Emre Sezenler'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri, çeşitli kurumların yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, zaferin, Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığıyla kazanıldığını belirterek, "Kanımızla kurtardığımız vatanımızın bizim en kutsal değerimiz ve varlığımız olduğunu, topraklarımızda kimsenin esiri olmayacağımızı ve Türk milletinin sonsuza dek hür yaşayacağını, bu zaferimiz en güzel şekilde göstermektedir." dedi.

Büyükelçi Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajı okudu.

Daha sonra konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.