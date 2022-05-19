Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Ali Cura - Güncel
Rusya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde yapılan kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk vatandaşlarının ve Moskova'da eğitim alan öğrencilerin katıldığı törende, Elçi-Müsteşar Zeynep Gündüz, Eğitim Müşaviri Alper Alp ve Moskova'da doktora eğitimi alan Osman Tekin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemini içeren konuşmalar yaptı.

AA / Ali Cura - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Rusya, Mayıs, Güncel, Haberler

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