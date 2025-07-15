Rusya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 9 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Halkımızın, demokrasimizin, milli irademizin, meclisimizin ve tüm milli değerlerimizin hedef alındığı bu alçak terör saldırısı, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu sayesinde bertaraf edildi. Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canı pahasına gösterdiği direnişle tanklara, tüfeklere, bombalara karşı durarak, hainlere gereken cevabı verdi."

Bilgiç, 15 Temmuz'un Türkiye için güç ve sebat sınavı olduğunun altını çizerek "Bizlere düşen görev 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamaktır. 15 Temmuz günü kahraman şehitlerimizin ortaya koyduğu azim, inanç ve fedakarlıklar, hepimize örnek ve ilham kaynağı olmalıdır." dedi.

FETÖ'nün yapısının faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumlar için büyük ulusal güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Bilgiç, Türkiye'nin yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde dost ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün akamete uğratıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Bilgiç, "Her ne kadar Rusya'da varlığı önemli ölçüde azalmış olsa da bu örgütün Rusya'daki kökünün tamamen kazınması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'dan sonra hiçbir devlet ve topluluk, Türkiye'yi hedef almaya cüret edemedi"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Mustafa Uluhan Baysal da FETÖ'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türk halkının egemenlik haklarına ve Türkiye'nin değerlerine doğrudan ve açıktan saldırı yaptığını belirtti.

Bu saldırının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; başta vatandaşlar olmak üzere Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mücadelesi ve fedakarlığı sayesinde akamete uğratıldığını vurgulayan Baysal, "15 Temmuz 2016'dan sonra hiçbir devlet ya da topluluk, doğrudan veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almaya cüret edememiştir." diye konuştu.

Meslektaşlarıyla birlikte 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleyi anlatan Baysal, hain darbe girişiminin üstesinden gelinmesi için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Baysal, hem Kurtuluş Savaşı sırasında hem de 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Türkiye'nin mücadelesine verdiği destekten dolayı Rusya'ya ve Rus halkına minnettar olduklarını ifade etti.

Tören, 15 Temmuz şehitleri için yapılan duayla sona erdi.